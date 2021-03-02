Rus Büyükelçiliği’nden Kırım’la ilgili iddialara ilişkin açıklama

Rus Büyükelçiliği, Türkiye'de son günlerde dolaşan Kırım'a yönelik iddialara Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla karşılık verdi.
İlk olarak Büyükelçilik, 'Kırım'da camiler ve ezanlar kısıtlanıyor' iddialarına karşılık "Kırım'da 2020 yılında 21 caminin inşaatına devam ediliyor" yanıtını verdi.
1/4 Türkiye'de internet ortamında bir dizi gerçekle bağdaşmayan açıklamanın yer alması dikkatimizi çekti.💬'Kırım’da camiler ve ezanlar kısıtlanıyor’.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 2, 2021
✅2020'de #Kırım'da 21 caminin inşaatına devam edildi. https://t.co/uII9uUpUuM #KırımGerçekleri #Rusya pic.twitter.com/1RfOkGO5sC
Büyükelçiliğin 'Kırım'da Tatar dilinin konuşulması yasaklandı' iddiasına ise Tatarca yayın yapan Millet Tv kanalı örnek gösterilerek karşı çıkıldı. Büyükelçilik, "Kırım'da Millet TV kanalı birkaç yıldır Tatar dilinde yayın yapıyor" ifadelerini kullandı.
2/4 ❌İddia: ‘Kırım'da, Tatar dilinin konuşulması yasaklandı’.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 2, 2021
✔Gerçek: Kırım'da birkaç yıldır ‘#Millet’ TV kanalı Tatar dilinde yayın yapıyor. #KırımGerçekleri #Kırım #KırımTatar #Rusya
🎥https://t.co/2zLhrj89cH pic.twitter.com/83UFKACfPg
'Kırım'da Tatar okullarının eğitim vermesi yasaklandı' iddiasına ise Büyükelçilik, "Kırım Fevzi Yakubov Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde her yıl gerçekleştirilen Kırım Tatar Dili Olimpiyatları düzenlendi" ifadeleriyle karşılık verdi.
3/4❌ İddia: ‘#Kırım'da, Tatar dilinin konuşulması, Tatar okullarının eğitim vermesi yasaklandı’.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 2, 2021
✔Gerçek: Kırım Fevzi Yakubov Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde her yıl gerçekleştirilen Kırım Tatar Dili Olimpiyatları düzenlendi.https://t.co/FyJwItTdHF #KırımGerçekleri pic.twitter.com/kIyLfEd08Y
Son olarak Tatar dilinin yasaklandığı, Tatarca eğitimin engellendiği iddialarına yönelik bir paylaşımda daha bulunan Rus Büyükelçiliği, Kırım'da Tatar dili için ödül törenlerinin düzenlenmesine değinerek, "Kırım'da, Tatar dilinde en iyi konuşmacı, okur ve yazarlar ödüllendirildi" ifadelerini kullandı.
4/4— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 2, 2021
❌İddia: ‘Kırım'da, Tatar dilinin konuşulması, Tatar okullarının eğitim vermesi yasaklandı’.
✔Gerçek: #Kırım'da, #KırımTatar dilinde en iyi konuşmacı, okur ve yazarlar ödüllendirildi. https://t.co/esTk0JuUzd #KırımGerçekleri #Rusya pic.twitter.com/Vrsn0UNCpf
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