Rus Büyükelçiliği’nden Kırım’la ilgili iddialara ilişkin açıklama

Rusya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından Twitter'da yapılan paylaşımlarda, son günlerde internet ortamında yayılan Kırım'la ilgili iddialara yanıt verildi. Rus Büyükelçiliği, Kırım'daki Tatarlara yönelik ortaya atılan 4 ayrı iddiaya, yapmış olduğu 4 paylaşımla karşılık verdi.

Rus Büyükelçiliği, Türkiye'de son günlerde dolaşan Kırım'a yönelik iddialara Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla karşılık verdi.

İlk olarak Büyükelçilik, 'Kırım'da camiler ve ezanlar kısıtlanıyor' iddialarına karşılık "Kırım'da 2020 yılında 21 caminin inşaatına devam ediliyor" yanıtını verdi.

1/4 Türkiye'de internet ortamında bir dizi gerçekle bağdaşmayan açıklamanın yer alması dikkatimizi çekti.💬'Kırım’da camiler ve ezanlar kısıtlanıyor’.

✅2020'de #Kırım'da 21 caminin inşaatına devam edildi. https://t.co/uII9uUpUuM #KırımGerçekleri #Rusya pic.twitter.com/1RfOkGO5sC — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 2, 2021

Büyükelçiliğin 'Kırım'da Tatar dilinin konuşulması yasaklandı' iddiasına ise Tatarca yayın yapan Millet Tv kanalı örnek gösterilerek karşı çıkıldı. Büyükelçilik, "Kırım'da Millet TV kanalı birkaç yıldır Tatar dilinde yayın yapıyor" ifadelerini kullandı.

'Kırım'da Tatar okullarının eğitim vermesi yasaklandı' iddiasına ise Büyükelçilik, "Kırım Fevzi Yakubov Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde her yıl gerçekleştirilen Kırım Tatar Dili Olimpiyatları düzenlendi" ifadeleriyle karşılık verdi.

3/4❌ İddia: ‘#Kırım'da, Tatar dilinin konuşulması, Tatar okullarının eğitim vermesi yasaklandı’.

✔Gerçek: Kırım Fevzi Yakubov Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde her yıl gerçekleştirilen Kırım Tatar Dili Olimpiyatları düzenlendi.https://t.co/FyJwItTdHF #KırımGerçekleri pic.twitter.com/kIyLfEd08Y — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 2, 2021

​Son olarak Tatar dilinin yasaklandığı, Tatarca eğitimin engellendiği iddialarına yönelik bir paylaşımda daha bulunan Rus Büyükelçiliği, Kırım'da Tatar dili için ödül törenlerinin düzenlenmesine değinerek, "Kırım'da, Tatar dilinde en iyi konuşmacı, okur ve yazarlar ödüllendirildi" ifadelerini kullandı.