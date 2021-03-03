Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD’nin yaptırımlarına vereceğimiz karşılık üstünde çalışmaya başladık

Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Bu konuda rahat olun. Endişeniz olmasın, karşılık verilecek, üzerinde çalışılıyor. Endişelenmeyin” ifadesini kullandı.

ABD ve Avrupa Birliği’nin sadece Rusya karşıtlığı temelinde birlik sağlayabildiğini belirten Zaharova, “Fakat Kovid-19’a karşı mücadele, aşı geliştirme, aşılama, gelecekteki seyahatlerle ilgili sorunlar, gelecekteki turizmin lojistiği gibi ciddi konularda hiçbir birlik yok, hiçbir bağ ve bağlantı yok, her biri kendisi için uğraşıyor, kendi çıkarlarını savunuyor, birbirini batırıyorlar” diye konuştu.

'ABD ve AB yaptırımları dikkatleri kendi sorunlarından başka yöne çekme girişimidir'

Zaharova, Vesti FM radyosuna verdiği demeçte ise ABD ve AB’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının dikkatleri kendi iç sorunlarından başka yöne çekme girişimi olduğunu belirtti:

“Bu kampanyanın bir parçası da dikkatleri kendi sorunlarından başka yöne çekmedir. Hem kimyasal silahlar hem de devasa iç sorunlar. AB, aşı pasaportlarının uygulamaya konmasının gerekli olup olmadığı, bunun kendi insan hakları kavramı ve seyahat özgürlüğü ile nasıl birleştirileceği konusunda ortak bir yaklaşım üzerinde anlaşamıyor. Şu anda çok ihtiyaç duyulan aşıların temini bağlamında birbirlerine karşı sözleşme ve yükümlülükleri yerine getiremiyorlar."

2 Mart’ta ABD ve AB, Rus aktivist Aleksey Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıştı. ABD, 7 üst düzey Rus vatandaşı ile 3 bilimsel kurumu 'kara listeye' alırken AB de, 4 Rus vatandaşına yaptırım getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımların karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.