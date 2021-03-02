ABD ve AB'den Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırımı

yayınladığı yaptırım listesine, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov dahil edildi.

Yaptırımın, AB’nin insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni küresel program kapsamında uygulandığı ifade edilirken bunun, program tarihinde ilk uygulama olduğu kaydedildi. Program, 2019’da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell tarafından başlatılmıştı. Borrell, programa Navalnıy’ın adının verilmesini teklif etmiş, ancak bu teklif reddedilmişti.

AB’den yapılan açıklamada, “Kabul edilen yaptırım kararı, AB’ye seyahat yasağını ve bireylerin varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB’deki birey ve şirketlerin listedeki kişilere fon sağlaması yasaklanıyor” ifadesine yer verildi.

Yaptırım kararının, yayınlandığı gün yürürlüğe girdiği belirtildi.

ABD, Rusya'dan 14 kurumu 'kara listeye' aldı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın da Navalnıy vakası nedeniyle Rusya’dan 14 kurumu ‘kara listeye’ aldığı duyuruldu.

Beyaz Saray’dan bir üst düzey yetkili, basın brifinginde yaptığı açıklamada, “Örgütler listesine 14 tarafı ekledik” ifadesini kullandı.

Aralarından 13’ünün şirket olduğu ifade belirtilirken 9’unun Rusya, 3’ünün Almanya ve birinin İsviçre’de bulunduğu kaydedildi. Listeye ayrıca Rusya’da faaliyet gösteren bir araştırma enstitüsü de dahil edildi.

Temsilci, “Tüm bu taraflar, biyolojik ve kimyasal silah üretiminin farklı yönlerinde yer alıyor” dedi.

Bu örgütlerle her türlü ihracat yasaklanıyor.

Temsilci, “Bugün ayrıca bakanlıklarımızın, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve hapse atılmasına sert tepki kapsamında, Maliye Bakanlığı’mız Rusya hükümetinin 7 üst düzey yetkilisine karşı yaptırım kararı aldı. Maliye Bakanlığı, bu tedbirler kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’na katılmış oldu” diye konuştu.

Tüm bu tedbirlerin Avrupalı partnerlerle yakın işbirliği içinde alındığı kaydedildi.

Yeni ABD idaresinin, Rusya’nın dört yöndeki “yıkıcı” eylemlerini analiz etmeye başladığını dile getiren temsilci, “Her biri için önümüzdeki haftalarda yanıt vermeyi planlıyoruz. Bugünkü sadece ilk adım, diğerleri gelecek” diye ekledi.