Rus Dışişleri, ABD'nin 'rejimleri askeri güçle değiştirmeye kalkışmayacağız' vaadine yorum: Doğru karar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus 'Zvezda' televizyonuna açıklamalarda bulunarak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son açıklamasını yorumladı.

Zaharova, Blinken'in 'demokrasi adına başka ülkelere askeri müdahalede bulunmayacakları veya otoriter rejimleri askeri güçle değiştirmeye kalkışmayacakları' yönündeki sözleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Güzel düşünce. Nihayet ABD doğru karar aldı. Fakat şunu kaydetmek isterim ki, demokrasiyi güç kullanarak yüceltemezsiniz. Hiçbir şeyi güç kullanarak, bağımsız ülkelere iradeleri dışında, resmi onayları olmadan, egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve bağımsızlıklarına saygı duymadan kaynaklar kullanarak yüceltemezsiniz. Birleşmiş Milletler tüzüğünü okumanız ve ona göre hareket etmeniz yeterli. Aslında küçük bir broşür, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın okumaya gücü yeter."

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünkü açıklamasında "Gelecekte askeri güç kullanmak durumunda kaldığımız zaman bunu sadece hedef ve misyonlarımız açık ve elde edilebilir ise değerlerimiz, kanunlarımız ile tutarlı ve Amerikan halkının rızası dairesinde yapacağız. Ve bunu diplomasi ile birlikte yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.