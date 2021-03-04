‘Rusya’da koronavirüsün ‘Nijeryalı’ türü kayıtlı değil’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), SARS-CoV-2’nin ‘Nijeryalı’ varyantının Rusya’da kayıtlı olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

Rospotrebnadzor basın dairesinden basın mensuplarına yapılan açıklamada, SARS-CoV-2’nin ‘Nijeryalı’ varyantının Rusya’daki kayıtlarda olmadığı, durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre koronavirüsün ‘Nijerya’ varyantı ilk olarak Aralık 2020'de Nijerya ve İngiltere'de tespit edildi. O zamandan beri Avustralya, Belçika, Gana, Danimarka, Ürdün, İspanya, İtalya, Kanada, Mayotte, Hollanda, Singapur, ABD, Finlandiya, Fransa, İsviçre ve Japonya'da saptandı.

Koronavirüsün B.1.525 varyantının genel olarak Nijerya'da yaygın olduğuna ve diğer ülkelerde binde birden fazla olmayan seviyede bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Rusya Federasyonu'nda SARS-CoV-2 suşlarının moleküler genetik izlemesi organize edilmiş durumda, koronavirüsün ‘Nijeryalı’ varyantı Rusya Federasyonu'nda henüz kayıtlı değil. Durum Rospotrebnadzor'un kontrolü altında.”