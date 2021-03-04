Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Rusya Müslümanları Dini Meclisi heyeti ile görüştü

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun, Twitter’daki açıklamasına göre, Başkonsolos Andrey Buravov, İstanbul’a iş ziyaretinde bulunan Müftü Albir Krganov ve beraberindeki heyetle dün bir araya geldi.
Görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki dini ve insani alanda ilişkilerin geliştirilmesi, Müslüman kuruluşlar arasında dinlerarası temasların sürdürülmesi konularına değinildi.
3 марта в Генеральном консульстве #России в Стамбуле состоялась встреча Генерального консула А. Буравова с прибывшей в #Стамбул с деловым визитом делегацией Духовного собрания мусульман России во главе с руководителем ДСМР муфтием #Москвы Альбиром хазратом Кргановым. pic.twitter.com/siNkY88FTN— Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) March 4, 2021
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