Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Rusya Müslümanları Dini Meclisi heyeti ile görüştü

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda dün Başkonsolos Andrey Buravov ile Rusya Müslümanları Dini Meclisi Başkanı, Moskova Müftüsü Albir Krganov başkanlığındaki heyet arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun, Twitter’daki açıklamasına göre, Başkonsolos Andrey Buravov, İstanbul’a iş ziyaretinde bulunan Müftü Albir Krganov ve beraberindeki heyetle dün bir araya geldi.

Görüşmede Rusya ile Türkiye arasındaki dini ve insani alanda ilişkilerin geliştirilmesi, Müslüman kuruluşlar arasında dinlerarası temasların sürdürülmesi konularına değinildi.