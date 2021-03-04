Putin: Rusya'da yaklaşık 2 milyon kişi iki doz, bir o kadarı da tek doz koronavirüs aşısı oldu

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Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugüne dek yaklaşık 2 milyon Rusya vatandaşının iki doz, bir o kadarının da tek doz koronavirüs aşısı yaptırdığını belirtti.