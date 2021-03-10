Facebook: Rus basın kuruluşlarının haberlerini engellemedik

Facebook'tan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor), birkaç Rus basın kuruluşunun hesaplarında yayınlanan ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Ukraynalı neo-Nazi MKU grubunun destekçilerini gözaltına almasıyla ilgili olan bir dizi habere erişimin yeniden sağlaması talebini değerlendirdi.

Facebook temsilcisi, "Bahsedilen içerik türlerinden hiçbirini platformumuzda engellemedik" dedi.

Şirket politikasına uygun olarak sadece topluluğun normlarını ihlal eden içeriğin engellendiğini anımsatan temsilci, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız bir doğruluk kontrol kuruluşu tarafından 'yalan' olarak işaretlenen içerik engellenmiyor. Sadece daha az kişinin görebilmesi için bu içerik aramalarda alta indiriliyor. Bu tür işaretler sayesinde insanlar neyi okuyacakları, neye güvenecekleri ve neleri paylaşacakları konusunda daha akıllıca kararlar verebilirler."