Google, Rusya'nın kestiği 3 milyon rublelik en yüksek cezayı ödedi

Arama sonuçlarında, Rusya'da yasaklı bilgileri gösterdiği gerekçesiyle bu alandaki en yüksek olarak tanımlanan 3 milyon ruble (yaklaşık 41 bin dolar) para cezasına çarptırılan Google'ın bu cezayı ödediği belirtildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'dan (Roskomnadzor) yapılan açıklamaya göre Google, Aralık 2020'de verilen para cezasını ödedi.

Açıklamada, "Google LLC şirketi, vatandaşların zararlı içerikten korunmasına ilişkin mevzuat gerekliliklerine uymadığı için kesilen 3 milyon ruble tutarındaki cezayı ödedi" dendi.

Roskomnadzor, mahkemenin Google'la ilgili kararının 17 Aralık 2020 tarihinde verildiğini de anımsattı.

Google'a ceza kesilmesinin ardından bir açıklama yapan Roskomnadzor, şirketin yasaklı olduğu belirtilen bilgilerin yüzde 30'unu sunucularında tutmaya ve arama sonuçlarında göstermeye devam ettiğini vurgulamıştı.

Ekim 2018'de Rusya'da yürürlüğe giren Bilgi Kanunu, arama motorlarını yasaklı internet kaynakları listesine uyma zorunluluğu getirmişti. Kanuna aykırı hareket eden şirketlere ceza kesiliyor.