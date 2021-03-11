Rusya’da bulunan ve Avrasya’nın en yüksek aktif yanardağında hareketlilik arttı: Erman Buzulu’nu eritme tehlikesi var

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda bulunan ve Avrasya’nın en yüksek aktif yanardağı olan Klyuçevskaya Sopka’daki volkanik hareketlilik arttı. Lavların Erman Buzulu’nu eritme tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda bulunan Klyuçevskaya Sopka yanardağındaki hareketlilik arttı.

Sismologlar, yanardağın 30-50 santimetre boyutlarında volkanik bombalar püskürttüğünü tespit etti.

Bölgedeki uzmanlar yanardağdaki hareketliliğin çevrede yaşayanlar için olabileceği gibi Erman Buzulu için de tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Zira lavlar doğrudan buzulun içine doğru iniyor.

Yanardağda en son geçen ay hareketlilik yaşanmıştı.