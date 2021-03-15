Komünist lider Zyuganov’dan ‘şüpheli zenginlerden’ daha fazla vergi alınması teklifi

Telegram hesabından açıklamada bulunan Zyuganov, ‘şüpheli zenginlerden’ daha fazla vergi alınması gerektiğini belirtti.

Zyuganov’un açıklaması, Rusya Çalışma Bakanlığı’nın resmi olarak düşük gelirli olan, ancak somut varlıkları bulunan ‘şüpheli yoksullara’ çocuk yardımının kısıtlanması teklifinin ardından geldi.

Zyuganov ayrıca Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin 20. maddesinin onaylanması gerektiğini kaydetti. Söz konusu maddede sözleşmeye taraf devletin, bir kamu görevlisinin yasal geliri ile bağlantılı olarak makul bir açıklama getiremediği, malvarlığında önemli bir artış olan haksız zenginleşmeyi suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirmesi öngörülüyor.

Rusya’da 1 Ocak’ta yıllık geliri 5 milyon rubleyi aşan vatandaşlar için gelir vergisi oranının yüzde 13’ten yüzde 15’e çıkarılmasını düzenleyen bir yasa yürürlüğe girmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasına göre yüksek gelirli vatandaşlardan elde edilecek ek vergi geliri, ağır ve ender görülen hastalıkları olan çocukların tedavisi için kullanılacak.