Rusya, koronavirüs mutasyonu nedeniyle İngiltere'ye uçuş yasağını uzattı

Rusya’da koronavirüsün yayılımının önünü kesmek için oluşturulan kriz merkezi, yeni bir koronavirüs mutasyonunun ortaya çıkması nedeniyle İngiltere’ye yapılan uçuşların durdurulmasına ilişkin alınan kararın süresinin uzatıldığını açıkladı.
Russia has extended suspension of air traffic with the UK until 16 April— Government of Russia (@GovernmentRF) March 16, 2021
Uçuş yasağının süresinin uzatılması ile beraber 16 Nisan gecesine dek geçerli olacak kararın halk sağlığını korumak adına alındığı belirtildi.
Rusya’da şimdiye dek İngiltere’de mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni virüs türü ile 28 kişinin enfekte olduğu biliniyor.
İngiltere uçuşlarının durdurulması kararı Rusya’da 22 Aralık’tan beri geçerli.
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