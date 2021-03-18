Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 18 Mart paylaşımı

2019 Türkiye Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçekleştirilen konserde Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu’nun seslendirdiği Çanakkale Türküsü'ne ait video Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
Büyükelçilik paylaşımda "Bugün Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu’nun icra ettiği ÇanakkaleTürküsü'nü paylaşmadan edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
📹 Bugün Rus Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu’nun icra ettiği #ÇanakkaleTürküsü'nü paylaşmadan edemiyoruz. pic.twitter.com/keWumkQu9R— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 18, 2021
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