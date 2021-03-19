Zaharova: Japonya'nın tehditleri, Kuril Adaları'ndaki Rus egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğu gerçeğini değiştiremez

Japon siyasetçilerin Rusya'ya yönelik tehditlerinin ikili ilişkileri çıkmaza sokmaktan başka bir işe yaramayacağını belirten Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, bu yaklaşımın Rusya'nın Kuril Adaları'daki egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğu gerçeğini değiştirecek güçte olmadığını vurguladı.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, eski bir Japon diplomatın Tokyo yönetimine 'Kuril Adaları'nı anakaraya bağlayan La Perouse ve Tsugaru boğazlarını kapatacak güçte olduklarını gösterme' çağrısı yapmasını değerlendirdi.

Zaharova, "Bu tür çağrıları göz korkutma girişimi olarak görüyoruz. Bunlar, barış anlaşması sorunuyla ilgili müzakerelerde taktik aracı olarak kullanılıyor ancak hayal kırıklığından başka bir şey yaratmıyor" dedi.

Zaharova, bu tür yaklaşımların sadece ikili ilişkileri çıkmaza soktuğunu, Kuril Adaları'daki Rus egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğu gerçeğini değiştirecek güçte olmadığını kaydetti.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması imzalanmamıştı

Sovyetler Birliği, Japonya'nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın en güneyindeki 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına dahil etmişti.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolü altına aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.