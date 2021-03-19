Rus Sputnik V aşısı Şeysel Adaları’nda onaylandı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Seyşel Adaları'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rusaşısının kullanımına onay verdiğini duyurdu.

RDIF’ten yapılan açıklamada, “RDIF, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının Şeysel Adaları Cumhuriyeti’nde tescil edildiğini duyuruyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Rus Sputnik V aşısının toplam nüfusu 1.4 milyardan fazla olan 54 ülkede onaylandığı kaydedildi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile dünyanın ilk tescil edilen Kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi geliştiren kurum. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.