Yabancı vatandaşların Kırım’da toprak sahibi olmasına izin verilmeyecek

Rusya’nın bölgelerinden birisi olan Kırım’ın büyük bir kısmında yabancıların toprak sahibi olmasını yasaklayan kararname yürürlüğe girdi.

Kırım’ın bölgelerinin çoğunda yabancı vatandaşlar ve yabancı tüzel kişilerin toprak saibi olması bugün itibarıyla yasaklandı.

Söz konusu yasağı içeren kararnameyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mart 2020’de imzalamıştı. Kararname ile Kırım’ın bölgelerinden çoğu yabacıların toprak sahibi olamayacağı yerler listesine alındı.

Listede; Evpatorya, Kerç, Yalta ve Sudak da dahil olmak üzere 19 bölge yer alıyor. Sivastopol kentinin 12 bölgesi de yasak kapsamına alındı.

Bunun yanında, başkent Simferopol, Canköy, Krasnoperekopsk, Belogorsk, Krasnogvardeyskiy ile Pervomayskiy bölgeleri ise söz konusu listede bulunmuyor.

Kırım, 2014’te düzenlenen referandumun sonuçlanmasından beri Rusya’nın bölgelerinden biri. Söz konusu referandumda yarımada halkının yüzde 96.77’si Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanma yönünde oy kullanmıştı.