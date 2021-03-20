Rus Başkonsolosluğu, İstanbul'da işkenceye uğrayan Rus kadına yardım ediyor

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, bir Türkün işkencelerine maruz kalan Rus kadın ile temas halinde olduğunu, kadına polisle irtibat için yardım edildiğini ve kaldığı hastanede ziyaret edildiğini belirtti.

Diplomatik temsilciğinin bir çalışanı, Sputnik’e demecinde konsolosluğun İstanbul'da bir kişi tarafından işkenceye maruz kalan Rus kadın ile temas halinde olduğunu, kadına polisle irtibat için yardım edildiğini ve kaldığı hastanede ziyaret edildiğini ifade etti.

Rus diplomat, “Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu bu durumdan haberdar. Olayla ilgili bilgi alır almaz çalışanımız derhal hastaneye gitti. Rusya vatandaşı olan kadını defalarca ziyaret etti. Ayrıca ona polisle temasa geçmesi için yardım ettik. Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan gözaltında. Beklendiği üzere kadın bugün evine dönecek” diye konuştu.

Daha önce Sabah gazetesinin haberinde, Rusya’da yaşayan 47 yaşındaki kadının sosyal medya üzerinden Alp Mutlu adında bir Türk ile tanıştığı, 13 Mart'ta Rusya'dan İstanbul'a sevgilisi ile görüşmeye geldiği ve çiftin Ataşehir'de bir otele yerleştiği belirtilmişti.

Habere göre bir süre sonra çift arasında anlaşmazlık çıktı ve Mutlu, Rus kadını dövmeye başladı. İki gün boyunca otel odasında birçok işkenceye uğrayan kadın, Mutlu'nun markete gittiği sırada odadan kaçarak resepsiyondaki çalışanlara sığındı. Otel çalışanları polis çağırdı. Gelen polisler kadına dayak atıldığını belgeleyerek, kendisini hastaneye ulaştırdı.