ABD vatandaşları, Rusya Büyükelçiliği’ne mektuplar gönderip Biden adına özür diledi

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov bir Facebook açıklamasında, “Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerin iyileşmesini desteklemek adına büyükelçiliğimize mektuplar gönderen ABD vatandaşlarına derin şükran duygularımı iletmek isterim. Pek çok mektupta, üstünde iyi düşünülmemiş bu açıklamaya (Biden’den Putin hakkındaki açıklaması) katılmadıklarını belirtiyor ve özür diliyorlar” dedi.

Rusya ile ABD arasındaki ‘diyaloğun karşılıklı saygı ve eşitliğe dayanması gerektiğini anlayan Amerikalıların bu davranışının kendisine çok dokunduğunu’ kaydeden Antonov şöyle devam etti: “ABD vatandaşlarının bu tavrı gösteriyor ki Rus ve Amerikan halkları arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için hala bir potansiyel mevcut.”

Rus Büyükelçi ayrıca, “Umuyorum ki ABD, seçmenlerinin söz konusu isteklerine kulak verip şimdiden de oldukça çatışma içeren ilişkilerimizi iyice tahrip edecek bu siyasi çizgiden uzaklaşır” vurgusunu yaptı.

İlişkilerdeki bu son gelişmeler, Biden’ın ABC televizyonuna verdiği bir ropörtajın yayınlanmasını izliyor. Söz konusu ropörtajda Biden, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında, “Evet, düşünüyorum” diyordu.

Bunu takiben Rus Büyükelçi Antonov istişareler için Washington’dan Moskova’ya çağrılmıştı.

Rusya lideri Putin, Biden’ın bu sözleri kendisine sorulduğunda, ABD Başkanı’na sıhhat dilediğini belirtip insanların başkalarında, kendinde olan özellikleri görme eğiliminde olduklarını söylemişti.

Bunun yanında Putin, Biden ile görüşmelerini de gündeme getirdi. Ancak iki liderin ne zaman bir araya gelecekleri henüz belli değil.