Rus senatör Puşkov: Biden'ın politikaları yeni bir Soğuk Savaş’a yol açabilir

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Fransız gazeteci Christian Malar’a verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikaları nedeniyle yeni bir Soğuk Savaş tehdidinin muhtemel olduğunu belirtti.

Puşkov, “Evet, yeni bir Soğuk Savaş tehlikesi var. Biden’ın ABD'nin Rusya'yı yenebilecek güçte olmadığını aklından çıkarması böyle bir savaşı başlatabilir. Bu gerçeği kabul etmeliler. ABD aynı zamanda karşılıklı anlayışa ulaşma yönünde hareket etmeli, bunu elbette küresel alanlarda yapması daha iyi. Mesela, nükleer güvenlik konuları gibi daha dar, ancak daha az önemde olmayan alanlardan başlayabilir” dedi.

Puşkov daha önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Jeo Biden’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözlerinin Rusya karşıtı koalisyonu bir araya getirmeyi amaçladığını, ABD’nin Rusya'nın ekonomik ve politik olarak kuşatılmasını organize etme girişiminde bulunacağını ifade etmişti.