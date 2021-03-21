Rus senatör: Rus diplomatların Bulgaristan’dan sınırdışı edilmesi halinde aynı şekilde karşılık veririz

Bulgaristan’da patlayan casusluk skandalı ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus Senatör Cabarov, Bulgaristan’ın Rus diplomatları sınırdışı etme kararı alması durumunda Rusya’nın aynı şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Sputnik’e demecinde Bulgaristan’ın Rus diplomatları sınırdışı etme kararı alması durumunda Rusya’nın aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

İlgili soruyu yanıtlayan Cabarov, “Kesinlikle karşılık vereceğiz, böyle bir karar alınması durumunda aynı şekilde karşı önlem alacağız” diye konuştu.

Rus senatör, Rus diplomatların sınırdışı edilmesi olasılığını ise ‘Bulgaristan tarafından dostane olmayan bir eylem’ olarak niteledi.

Bulgaristan tarafının suçlamalarının herhangi bir dayanağı olmadığı görüşünü dile getiren Cabarov, “Varşova Paktı'ndaki sözüm ona eski müttefiklerimiz, sırayla NATO'nun gözüne girmek için ‘Rus tehdidine’ karşı nasıl uzlaşılması olanaksız savaşçılar olduklarını gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Daha önce Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev bir basın toplantısında, içlerinde savunma bakanlığı ve askeri istihbarat servisinden üst düzey yetkililerin de olduğu altı Bulgaristan vatandaşı hakkında Rusya adına casusluk yapma suçlaması yönelttiklerini açıklamıştı.

Sofya’daki Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise sürecin politika ile ilgisi olmayacağı umut edilerek söz konusu suçlamalar hakkında mahkeme bir karar verene dek Rusya’nın istihbarat faaliyetlerine ilişkin tüm spekülasyonların durması gerektiği ifade edilmişti.

AB ve NATO üyesi olan Bulgaristan, daha önce de casusluk yaptıkları şüphesi ile altı Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Moskova söz konusu suçlamaları reddediyor ve bu ithamların iki ülke arasındaki diyaloğu tahrip etmek ve Rusya’yı şeytanlaştırmak adına yöneltildiğini belirtiyor.