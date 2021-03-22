Uluslararası Kırım Dostları Derneği'nden Kırım hakkındaki iddialara yanıt

Uluslararası Kırım Dostları Derneği, geçen günlerde Kırım konusunda yaşanan uluslararası gelişmelerin ve ortaya atılan iddiaların ardından kamuoyu açıklamasında bulundu. Açıklama, Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak üç dilde paylaşıldı.

2014 yılında Rusya Federasyonu'na bağlanan bölgeyle alakalı gelişmelerin ve ortaya atılan iddiaların ardından, dernek tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, "Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika’nın 30 ülkesini birleştiren Uluslararası Kırım Dostları Derneği üyeleri olarak, barışı koruma, uluslararası ilişkilerde çatışmayı sona erdirme ve Rusya ile Batı ülkeleri aralarındaki yapıcı işbirliğini yeniden tesis etme çabalarını oybirliğiyle yoğunlaştırmanın, özellikle pandemi bağlamında, gerekli olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Kırım Dostları Derneği, geçtiğimiz günlerde #Kırım hususunda yaşanan uluslararası gelişmeler neticesinde bir kamuoyu açıklamasında bulundu. Açıklamayı Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak üç dilde sizlerle paylaşıyoruz.https://t.co/SHt3qzPDfD pic.twitter.com/BzdpIJm7YP — Ajans Kırım (@ajanskirim) March 22, 2021

​'Kırım halkına tarafsız ve samimi destek vermekten gurur duyuyoruz'

Çevrim içi BM toplantısında Ukraynalı yetkililerin tarafından sarf edilen sözlerin kaygıyla karşılandığı belirtilerek, "Bu bakımdan 12 Mart 2021 Cuma gününde gerçekleşen Üst Düzey Çevrimiçi BM Arria Toplantısında, Ukrayna ve bazı Batı ülkelerinin temsilcileri tarafından yapılan Kırım’ın 'İlhakı' konusundaki açıklamalarla ilgili derin kaygımızı ve kategorik anlaşmazlığımızı ifade ediyoruz.Yedi yıl önce Rusya ile yeniden birleşme kararı veren ve yasadışı yaptırımların baskısı altına giren Kırım halkına tarafsız ve samimi destek vermekten gurur duyuyoruz. İçerik ve güç olarak sürekli artan bu yaptırımlar, Birleşmiş Milletler Şartı’na ve modern dünyadaki medeniyetlerin tüm rasyonel etkileşimlerine aykırıdır" dendi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün son derece tehlikeli bir salgın sırasında bile, Ukrayna siyasi elitinin, Kırım halkına en gerekli olan şeyden mahrum bırakarak, onlara karşı düşmanca bir politika izlemeye devam ettiğine şahit oluyoruz. Bu nedenle birkaç yıldır Kırım nüfusu, daha önce Ukrayna topraklarından yarımadaya gelen ve şimdi Ukrayna makamları tarafından tamamen engellenen su kıtlığından muzdariptir. Kiev’deki darbe, Ukrayna anayasasının ihlali ve etnik temizlik tehdidi sırasında Kırım halkı Ukrayna’dan ayrılma ve Rusya Federasyonu ile yeniden birleşme çağrısında bulundu. Kırım yarımadasına yaptığımız gezilerde Kırım halkının mevcut yaratıcı çalışmalarına tanık olduk. Rusya’nın bölgenin kalkınması için bugüne kadar ve hali hazırda ne kadar çok şey yaptığını gördük. Mevcut Kırım Anayasası ve yasalar, dini, etnik veya ulusal-kültürel azınlıklar da dahil olmak üzere Kırım nüfusunun çeşitli gruplarını güvenilir bir şekilde korumaktadır".