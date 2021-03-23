Peskov: Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması ihtimal dahilinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin izlediği yaptırım politikaları dikkate alındığında Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması ihtimaline Kremlin'in nasıl baktığını açıkladı.

Rusya'nın, SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimali dahil tüm tehditleri göz önünde bulundurmasının şart olduğunu kaydeden Peskov, "Başta ABD olmak üzere rakiplerimizin yaptırım arzularının artarak devam ettiğini görüyorsunuz. Bu eylemler dayanaksız ve öngörülemez nitelikte. Bu nedenle, elbette bu durum bizi tetikte olmaya zorluyor. Herhangi bir potansiyel tehdidi göz ardı edemeyiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in alternatif para birimlerini tercih edip, dolar kullanımını azaltarak ABD’nin yaptırım risklerini hafifletmesi gerektiğini ifade etmişti.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

Rusya Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını, söz konusu anlaşmanın Türk bankalarının SPFS'ye bağlantısını da genişletebileceğini duyurmuştu.