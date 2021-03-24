Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Türkiye'deki Afganistan konferansıyla ilgili herhangi bir belge almadık

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova'nın Türkiye'de yapılması planlanan Afganistan konulu konferansa ilişkin henüz hiçbir belge almadıklarını ve toplantıya katılım konusunun bu belgeler incelendikten sonra kararlaştırılacağını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Kabulov, "Prensip olarak Afganistan'daki savaşı en kısa sürede sonlandıracak her türlü uluslararası görüşmeleri destekliyoruz. Türkiye'deki konferanstan haberdarız ancak elimizde hiçbir belge yok. Biz belge olmadan karar almıyoruz, siyasi turizm yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Diyalog noktasında gerçekleştirilecek görüşmelere değinen Kabulov, "BM himayesinde bir etkinlik düzenleneceği zaman birkaç belge, görüşmenin konsepti, gündemi ile formatın katılımcıları hakkında bilgi sunulmalıdır. Bunları aldığımız zaman, ABD'lilere ve BM yetkililerine de söylediğimiz gibi belgeleri inceleyip kararımızı vereceğiz" dedi.

'Moskova'da kabul edilen ortak açıklama görüşmelerin temelini oluşturabilir'

Bu aradave'den oluşan ve kısa süre önce'ın da dahil edildiğiüçlüsünün,vetemsilcilerinin de katılımıyla Moskova'da yaptığı genişletilmiş toplantıda kabul ettikleri ortak açıklamanın Kabil ve Taliban arasındaki müzakerelerin temelini oluşturabileceğini kaydetti.

Kabulov, "Dört ülkenin ortak açıklamasıyla ilgili farklı tepkiler aldık. Toplantı katılımcılarının çoğunun, en önemlisi de Kabil ve Afganistan'daki siyasi güçlerin açıklamaya tam destek vermesinden memnunuz. Evet, Taliban, uluslararası toplumun Afganistan İslam Emirliği'nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili talepleri kabul etmeye hazır olmadığını henüz anlamıyor. Bu, sadece toplantıya katılan dört ülkenin değil, BM Güvenlik Konseyi'nin görüşü. Bu talep, mevcut haliyle Afganistanlı tarafların gelecekte yapacakları görüşmelerin gündeminde yer alabilir" ifadelerini kullandı.

Kabulov ayrıca, Moskova'daki toplantı sürecinde ABD'yle yapıcı ve dostane bir çalışma yürüttüklerini ekledi.

'ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini ertelemek istiyor'

© AFP 2021 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Moskova Konferansı: Afganistan hükümetiyle Taliban, barış görüşmelerini hızlandırmak için anlaştı 'un değindiği bir diğer konu, ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilme süreci oldu.

ABD'nin Taliban'la bu konuda görüşmeler yaptığını ve görünene göre Washington'un süreci ertelemek istediğini aktaran Kabulov, "Bu görüşmelerde muhtemelen çekilme sürecinin birkaç ay uzatılması ve Taliban'ın bunu bir ihlal olarak görmemesi ele alınıyor. Zira ABD 1 Mayıs'a kadar birliklerini çekmezse, Taliban'ın Washington'u anlaşmayı ihlal etmekle suçlamak için haklı gerekçeleri olacak" diye konuştu.

'Taliban vaatlerini yerine getirmedi'

ABD'nin 29 Şubat 2020'de Doha'da Taliban'la yaptığı anlaşmaya göre, ABD Afganistan'daki askerlerinin sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e indirecekti, Mayıs 2021 itibarıyla da Afganistan'dan tamamen çekilecekti.

Ocak ayı sonunda Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban'ın ABD ile anlaşması kapsamında terörle bağını kesme ve Afgan halkına karşı saldırılarını durdurma konusundaki vaatlerini yerine getirmediğini belirterek bu durumda mayıs ayında ABD askerlerinin tamamen Afganistan'dan çekilmeyebileceğini söylemişti.