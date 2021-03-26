Sputnik V’nin geliştiricilerinden, Macron’un 'Savaşla karşı karşıyayız' açıklamasına yanıt

Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşılama ile ilgili ‘Yeni bir tip savaşla karşı karşıyayız’ açıklamasına yanıt verdi. Fransa’ya koronavirüse karşı Sputnik V aşısını üretmeyi kabul eden ülkelere katılmaları teklifinde bulunuldu.

Sputnik V aşısının Twitter hesabından, “Sayın Emmanuel Macron, aşıları siyasetten uzak tutmak, savaş değil, dünya barışı için en büyük umudumuz. Inserm Direktörü Marie-Paule Kieny başkanlığındaki bir bilim insanı heyetini gönderdiğiniz için minnettarız, Fransa ile olan işbirliğimiz çok yardımcı oldu ve koronavirüsle ortak mücadelemize katkı sundu” ifadeleri kullanıldı.

Dear @EmmanuelMacron, making vaccines non-political is our best hope at world peace not war. We appreciate you sending a French science team under the leadership of @mpkieny and our partnership with France that has helped us a lot and contributed to our joint fight with COVID! pic.twitter.com/C1pwoUP0mZ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 26, 2021

​Rusya’nın Fransa’ya Sputnik V aşısını üretmeyi kabul eden 10 ülkenin arasına katılmayı teklif ettiği belirtilen açıklamada, “Farklı aşıların üretilmesi, aşı konusunda bağımsızlığa ulaşmanın doğru yolu. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerine de yer verildi.

Macron, ‘yeni bir tür dünya savaşı’ ile karşı karşıya olduklarını, Rusya ve Çin’in aşı konusu üzerinden etki yaratmayı istediğini iddia etmiş ve bağımsız kalmaları gerektiğini belirtmişti.