Rusya’nın Sputnik V aşısına bir ülkede daha acil kullanım izni verildi

Karayipler’de yer alan Antigua ve Barbuda ada ülkesi, Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısına acil kullanım izni verdi. Antigua ve Barbuda, Rus aşısına onay veren 57. ülke.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Antigua ve Barbuda ülkesinin, Sputnik V aşısının kullanımına onay verdiği açıklamasını yaptı.

Antigua and Barbuda becomes the 57th country to approve #SputnikV.

👇https://t.co/LZMhWiwoJA — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 26, 2021​

Antigua ve Barbuda ile beraber Sputnik V aşısı şimdiye dek 57 ülkede kullanım için onaylanmış durumda. Söz konusu ülkelerin nüfusunun toplamı 1.5 milyarı geçiyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.