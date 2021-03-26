Rus Dışişleri'nden NATO'ya tehdidi nerede araması gerektiğine dair 'tavsiye'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'yı hedef alan açıklamalarını ve Karadeniz'deki askeri hareketliliği değerlendirdi.

Zaharova, yaptığı açıklamada "NATO, tehdidi olması gereken yerde aramıyor. NATO’ya yönelik yeni zorluk ve tehditler, Doğu kanadından, Moskova'dan ve Rusya'dan değil. Yeni zorluklar ve tehditler salgın, mali ve ekonomik istikrarsızlık, insan hakları sorunları ve bunların siyasallaşmasıdır, bunlar; ırkçılık, milliyetçilik, ayrımcılık gibi Batı dünyasının çözülmemiş sorunlarıdır" dedi.

Sözcü, Moskova'nın başta Karadeniz'de artan faaliyetleri olmak üzere NATO'nun oluşturduğu güvenlik tehditlerine gereken yanıtı vereceğini de sözlerine ekledi.

Bu yılın ocak ayında ABD Donanmasına ait 'USS Porter’ ve 'USS Donald Cook' gemileri Karadeniz sularında yaklaşık iki hafta kalarak, Türkiye ve Romanya ile ortak tatbikatlar gerçekleştirmişti. NATO'dan yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin 'Rus saldırganlığına' bir yanıt olduğu belirtilmişti.

Ayrıca, mart ayında Monterrey destroyerinin hemen ardından Thomas Hadner gemisi de Karadeniz'e girmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı'nın ABD öncülüğünde Rusya'ya karşı yeni bir savaş türü olan ‘mental savaş’ başlattığını ve bunun sonuçlarının hemen görülmeyeceğini açıklamıştı.