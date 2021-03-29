Peskov: Putin sürekli şaka yapar

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, Rusya liderinin Kremlin'de şaka yapıp yapmadığını sorması üzerine "Hem de nasıl" yanıtını verdi.

Putin'in şakaları hakkında detay vermeyen Peskov, Rus liderin 'insanca' şakalar yaptığının altını çizdi.

Peskov, bir diğer soru karşısındaysa Putin'in kendisine de sürekli şaka yaptığını ifade etti.

Rusya'da 1 Nisan 'Kahkaha Günü' olarak kutlanıyor.