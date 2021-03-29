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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin

    Rus Dışişleri: ABD, Suriye'den Irak'a her gün konvoylarla tahıl ve petrol kaçırıyor

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    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye halkı ekmek ve benzin gibi temel ürünlerin eksikliğiyle mücadele ederken ABD'nin Suriye'den Irak'a her gün konvoylarla tahıl ve petrol kaçırdığını söyledi. Verşinin'in İdlib'e gönderilen insani yardımların militanların eline geçtiğinin altını çizdi.

    Suriye'deki insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Verşinin, "ABD'ye ait konvoyların, Suriye'den Irak'a her gün petrol ve tahıl taşıdığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre sadece 23 Mart'ta Suriye-Irak sınırından 300 benzin tankeri, ay başından beri de en az 200 tahıl dolu kamyon geçti" dedi.

    "Suriyeliler ekmek ve benzin gibi temel ürünlerin eksikliğiyle mücadele ederken ABD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunda doğal kaynak kaçakçılığı yapılıyor, buna paralel olarak fiiliyatta toplu cezalandırma yöntemi olan tek taraflı yaptırımlarla Suriye ekonomisine zarar veriliyor" diye devam eden Verşinin, yasadışı sınır ötesi bir eylem söz konusu olduğunda bunun gündeme geldiğini ancak sınır üzerinden insani yardım tedarik edileceği zaman BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli görülmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

    'Batılı ülkeler tek taraflı yaptırımların etkisi karşısında susuyor'

    Verşinin, ABD ve diğer Batılı ülkelerin temsilcilerinin Suriye vatandaşlarının hayatını dramatik şekilde olumsuz etkileyen yaptırımlar karşısında sessiz kaldığının, söz konusu temsilcilerin ülkedeki insani durumu anlatırken bu gerçekten bahsetmediğinin altını çizdi.

    'İdlib'deki militanlar insani yardımlara el koyuyor'

    Bu arada Verşinin, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki militanların bölgeye gönderilen insani yardımların sivillere ulaşmasını engellediğini belirtti.

    Verşinin, "Yardımlar alıcılara ulaşmıyor, insani yardım malzemelerine haraç koyan ve sivil nüfusa acımasızca baskı yapan teröristlerin eline geçiyor. Militanlar barışçıl Suriyelileri, ülkenin kuzeybatısına erişim sağlanamaması nedeniyle BM'nin kontrol edemediği bir mekanizma aracılığıyla insani yardım almak için rehin olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    İnsani yardım, Petrol, Irak, ABD, Suriye, İdlib, Sergey Verşinin, Rusya
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