99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Rus kadın, jet simülatörüyle uzaya çıktı

Profesyonel pilot Yarbay Andrey Dyachenko ile birlikte uçuş simülatörünü gerçekleştiren 99 yaşındaki savaş gazisi Koltakova, Baltimore Askeri Havaalanı'ndaki uçağın kumandasında uzaya çıktı.
Koltakova, simülatördeki kokpitin gerçek bir kokpit gibi göründüğü ve uçuş koşullarını gerçeklikle yansıttığını söyledi.
99 year old grandmother takes to the skies— RT (@RT_com) March 30, 2021
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Çok sayıda başarısı bulunuyor
'Demir Büyükanne' lakaplı Koltakova, paraşütle atlama, tüplü dalış ve sıcak hava balonu uçuşu dahil olmak üzere çok sayıda başarının sahibi.
Dyachenko, Koltakova'nın, kendisinin yardımıyla bir yuvarlama hareketi yaptığını ancak daha sonra kontrolü kendisinin ele aldığını belirti.
Uçuş deneyimini anlatan Koltakova, "Kozmik seyir harikaydı. Ben uçuş sırasındaki her detayı sevdim. Bulutların arasından uçtum ve Voronezh'i gördüm” dedi.
Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmında savaştı
99 yaşındaki Koltakova, 2.Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak önemli cephelerden biri olan Kursk Savaşı'na katıldı ve Kharkov ve Lvov da dahil olmak üzere Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmında savaşan Sovyetler Birliği ordusunun bir mensubu olarak görev yaptı.
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