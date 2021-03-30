Peskov: Bazı Avrupa ülkeleri, Rusya'da aşı yaptırmak isteyen vatandaşları için vize serbestisi talep etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da koronavirüs aşısı olmak isteyen yabancıların ülkeye girişinin basitleştirilmesi için bazı Avrupa ülkelerinin Moskova'dan talepte bulunduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Rus iş insanlarının Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı ve koronavirüs aşısı yaptıracak yabancılara vize uygulanmamasını içeren öneriye Kremlin'in nasıl yaklaştığı soruldu.

Yabancılara Rusya'ya gidip aşı yaptırma imkanı sunulması gerektiğine yönelik inisiyatifler olduğunu kaydeden Peskov, "Bu tür inisiyatifler, bazı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinden de geldi. Ülkelerin çok büyük bir bölümü, aşılama sorunu yaşıyor, aşıları yetersiz kalıyor. Yabancıların Rusya'ya gelmesinin organizasyonuyla ilgili konuya gelirsek sanırım bunun Tatyana Golikova'nın başkanlık ettiği birime yöneltilmesi gerekir" dedi.

'Önceliğimiz kendi vatandaşlarımızın aşı ihtiyaçlarını karşılamak'

Peskov, Rusya'nın önceliğinin kendi vatandaşlarının tüm aşı ihtiyaçlarını karşılamak olduğunun altını çizerek Rus aşılarının üretim kapasiteleri arttıkça yurtdışından gelen taleplerin de büyük oranda karşılanacağını vurguladı.

Sputnik V aşısının imajının ve bu aşıya güvenin her şeye rağmen yüksek olduğunu ve bunun dayanağı olduğunu kaydeden Peskov, Sputnik V'ye yurtdışında çok büyük bir talep olduğunu ifade etti.

Rus turizm operatörleri, Rusya’ya Kovid-19 aşısı için gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının olduğunu ve bu talebe karşılık vermek için ‘aşı turları’ düzenlemeyi planladıklarını belirtmişti.