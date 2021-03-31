Rossiyskaya Gazeta, Türkiye'de yeniden sıkılaştırılan karantina önlemlerinin Rus turistlere olası etkisini yazdı

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs kaynaklı ölü sayısının artması nedeniyle birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirmesinin Rus turistler için bazı soru işaretlerine yol açtığını belirtti.

Rossiyskaya Gazeta, Antalya ve İstanbul gibi Rusların yoğun ilgi gösterdiği kentler de dahil birçok kentte yaz sezonunun hemen arifesinde karantina önlemlerinin yeniden sıkılaştırılmasının Rus turistler üzerindeki olası etkisini ele aldı.

Ruslar arasında popüler olan Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildiğine dikkat çeken gazete, "Türk hükümeti, yılbaşından önce getirilen kısıtlamaların kapsamına paket turla ülkeye gelen turistleri almamıştı. Benzer bir uygulama, bu sefer de turistleri bekliyor. Ancak yine de birçok soru işareti var: Otellerdeki hamamlar ve havuzlar çalışacak mı, turistler spor salonlarında spor yapabilecek mi, her şey dahil sistemi uygulanacak mı?" ifadelerini kullandı.

Gazete, "Türkiye'de turistleri sokağa çıkma yasağı bekliyor. Bu bizi yine de durdurmayacak mı?" sorusunu da yöneltti.