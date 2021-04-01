Rusya, 100 milyon doz daha aşı üretimi için Çin’le anlaştı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, TopRidge Pharma şirketi ile Çin’de 100 milyon dozu aşkın Sputnik V koronavirüs aşısı üretmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, TopRidge Pharma ilaç şirketi ile Çin’de senede 100 milyon dozu aşkın Sputnik V aşısı üretimi konusunda anlaştığı belirtildi.

Aşının iki doz şeklinde uygulandığı düşünülürse, söz konusu üretimin 50 milyonu aşkın kişinin koronavirüse karşı aşı olmasını sağlayacağı kaydedildi.

RDIF and TopRidge Pharma agree to produce over 100 million doses of the #SputnikV vaccine in China per year. With two companies producing the Russian vaccine China is one of the major production hubs for Sputnik V.

👇https://t.co/p0yi74hz4c — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021

​Ayrıca anlaşma ile TopRidge Pharma şirketi ürettiği Sputnik V aşılarının Çin, Hong Kong, Makao ve Tayvan’da dağıtım hakkına da sahip olacak.

Daha önce RDIF, Çin’de 60 milyon doz aşı üretmesi için Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. Ltd. şirketi ile anlaşmıştı.

RDIF, Sputnik V aşısının üretimi için Hindistan, Belarus, Sırbistan, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ile de anlaşmalar yapmış durumda.

Sputnik V aşısı Rusya’da ise on farklı tesiste üretiliyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.