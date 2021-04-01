Lavrov: Rusya Avrupa Birliği vatandaşlarını asla 'dondurmayacak'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın enerji kaynaklarını Avrupa'ya baskı ve şantaj yapmak için asla kullanmayacağını belirtti.

Rus Pervıy Kanal televizyonuna konuk olan Sergey Lavrov, Rusya’nın enerji kaynaklarını Avrupa'ya baskı ve şantaj yapmak için asla kullanmayacağını ifade etti.

Lavrov, “Bu hiçbir şeyin etkilemeyeceği ilkesel tutumumuzdur, enerji kaynaklarımızı, Avrupa’daki petrol ve gaz hatlarımızı asla bir baskı aracı olarak kullanmayacağız” diye konuştu.

‘Sizi (Rusya’yı) SWIFT’ten ve diğer her şeyden çıkarsalar dahi mi’ sorusu karşısında ise Lavrov, “Bunu yapmayacağız. Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilkesel tutumudur. Avrupa Birliği vatandaşlarını ‘dondurmak’ zorunda kalacağımız bir duruma düşmeyeceğiz. Bunu asla yapmayacağız” yanıtını verdi.

Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Kırım'a su sağlayan kanalı kapatan ve buna sevinen Kiev rejimi değiliz. Bu, uluslararası arenada utanç verici bir pozisyondur. Bizim enerji kaynaklarını bir etki aracı, bir silah olarak kullandığımıza sık sık göndermelerde bulunan Batı, Kiev'in Kırım'a su tedariki ile neler yaptığı konusunda tamamen sessiz kalıyor.”

Lavrov, ‘sıradan vatandaşların günlük yaşamının bağlı olduğu temel ihtiyaçların sağlanmasının, asla yaptırımların hedefinde olamayacağını’ sözlerine ekledi.

Geçen hafta, katılımcıların Rusya ile ilişkilerde yeni bir AB stratejisinin ana hatlarını çizeceği iki günlük bir AB zirvesi düzenlenmiş, ancak üçüncü Kovid-19 dalgasının gölgesinde Avrupa liderleri, bu konuyu çevirimiçi formatta tartışmayıp yüz yüze bir araya gelebilecekleri ileri bir tarihe ertelemişti.