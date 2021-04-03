FSB, bir camiyi havaya uçurmayı planlayan aşırı sağcı Ukraynalının gözaltı anlarını paylaştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Barnaul kentinde bir camiyi havaya uçurmayı planlayan Ukraynalı aşırı sağcı bir kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı.

FSB, Rusya'nın Barnaul kentinde bir camiyi havaya uçurmayı planlayan Ukraynalı aşırı sağcı bir kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, kelepçeli şüphelinin güvenlik güçleri tarafından gözaltı merkezine götürülüşü ve buradaki itirafları görülüyor.

Sorgulama sırasında, devletin göç politikasından memnun olmadığı için 'Etnik Ulusal Birlik' (ENO) hareketinin koordinatörleriyle temas kurduğunu belirten şüpheli, onlardan sabotaj için hedef belirleme ve 'halkı korkutacak eylemler' düzenleme yönünde talimatlar aldığını itiraf ediyor.

Videonun devamında, FSB görevlilerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramada ele geçirdikleri patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel dokümanlar gösteriliyor.

В Барнауле сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской националистической организации, который планировал подрыв мечети и нападения на органы госвласти. У него нашли взрывчатку, инструкции по изготовлению оружия и экстремистскую литературу pic.twitter.com/DGBigh9WTe — НТВ (@ntvru) April 2, 2021

FSB'den yapılan açıklamaya göre şüpheli, Ukrayna'daki aşırı sağcı ENO hareketinin koordinatörlerinin talimatları doğrultusunda, özellikle Müslümanların toplu olarak bir araya geldikleri yerler ve resmi binalara yönelik 'doğrudan eylem' planları hazırladı.

ENO, devlet yetkili organları ve Slav ırkından olmayanlara yönelik 'doğrudan eylemler' gerçekleştirmek için Ukrayna, Belarus ve Rusya milliyetçilerinin koordine edilmesi amacıyla kuruldu.