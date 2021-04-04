Duma Başkanı Volodin’den Ukrayna’yı Avrupa Konseyi’nden ihraç etme çağrısı

Ukrayna ordusuna ait el yapımı patlayıcı ile donatılmış insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucunda Donbass’ta beş yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine Volodin, Telegram kanalından bulunduğu paylaşımda Ukrayna’nın Avrupa Konseyi’nden ihracının gündeme alınması çağrısında bulundu.

Volodin, “Bugün bir trajedi yaşandı. Fakat Avrupa medyası bu konuda herhangi bir şey yazmıyor. Avrupa Parlamentosu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok. Avrupa devletlerinin dışişleri bakanları konuşmuyor. Diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin kararlar alınmıyor. Kendi halkıyla savaşa askeri İHA gönderen ülkenin devlet başkanı gözden düşmüyor” ifadelerini paylaştı.

Olayın ‘denizaşırı patronların rızası ve Avrupa devletlerinin üstü kapalı onayı ile gerçekleştiğini’ kaydeden Volodin, “Nedir bu? Çifte standart mı? Hayır, daha kötüsü. Bunun için daha önce tüm bunları sadece filmlerde görmüş veya filmlerde rol almış birine cevap vermeniz gerekecek” diye yazdı.

‘Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ülkesinin gerçek devlet başkanı olsaydı ve onun yönetiminde neler olduğunun farkında olsaydı, muhtemelen on kez düşünürdü’ diyen Volodin, paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Ancak şimdiki görevi kendisi için yalnızca bir rol. Devlet başkanının bir başkasının senaryosuna göre hareket etmeye alışkın oyuncu olması ve sadece senaristin sonun ne olacağını bilmesi kötü.”

Duma Başkanı ayrıca bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırı emrini veren ülkenin devlet başkanının ‘yakınlarına başsağlığı dahi sunmamasından ve olayın aslını ortaya çıkarma sözünü vermemesinden’ duyduğu şaşkınlığı da gizlemedi:

Volodin, “Boşuna nefes tüketmeyi seven Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) olayla ilgili değerlendirmede bulunmasını ve Ukrayna yönetiminden açıklama talep etmesini gerekli görüyorum. Bu ülkenin Avrupa Konseyi’nden ihraç edilmesi konusunun görüşülmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bu tür kararları veren kişilerin ellerinden masum çocuk ve yetişkin ölümleri azalır” ifadelerini kullandı.