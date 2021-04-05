DSÖ Rusya Temsilcisi Vujnovic: Köpekler, kediler, aslanlar ve kaplanlar insanlardan Kovid-19 kapabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic, insanların köpeklere, kedilere, vizonlara, aslanlara, kaplanlara ve rakun köpeklerine Kovid-19 bulaştırabileceklerinin örgüt tarafından teyit edildiğini, virüsün diğer hayvanlar üzerindeki etkisinin ise araştırıldığını belirtti.

Sputnik’e açıklama yapan Vujnovic, insanların köpeklere, evcil kedilere, vizonlara, aslanlara, kaplanlara ve rakun köpeklerine Kovid-19 bulaştırabileceklerinin DSÖ tarafından teyit edildiğini, virüsün diğer hayvanlar üzerindeki etkisinin ise araştırıldığını ifade etti.

“Kovid-19 virüsü genelde insandan insana bulaşma yoluyla yayılıyor, ancak zoonotik bir virüs olduğu için insandan hayvana bulaştığının kanıtları var. Ara konak ise henüz tanımlanmadı” diyen Vujnovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enfekte insanlarla temas etmiş olan vizon, köpek, evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeği gibi bazı hayvanların Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci devam ediyor.”

Vujnovic, ‘enfeksiyon kaynağı olabilecek diğer hayvanları bulmak ve gelecekteki salgın patlamalarından kaçınmak için hangi hayvan türlerinin virüse en duyarlı olduğunu anlamanın önemli’ olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı etkili olan dünyanın tek tescilli hayvan aşısı Carnivac-Kov, Federal Devlet Hayvan Sağlığı Merkezi (FGBU ‘VNİİZJ’) uzmanları tarafından geliştirildi. Şu anda aşılamadan sonra bağışıklığın korunma süresinin altı ay olduğu tahmin ediliyor. Aşının seri üretimi bu ay başlayabilir.