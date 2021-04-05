Putin, Nazizm’i aklama ve gazilere hakaret suçlarının cezasını ağırlaştıran yasa tasarısını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı gazilerine alenen hakaret ve Nazizm’i aklama suçları için 5 yıla kadar hapis cezasını öngören yasa tasarısını imzaladı. Ayrıca şirket ve kurumlara benzer suçlardan 5 milyon ruble (532 bin TL) para cezasını öngören yasa tasarısı da imzalandı.

Putin’in bugün imzaladığı Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin yasa tasarısına göre, Nürnberg Mahkemesi’nin belirlediği olguları inkar etme, Nazilerin işlediği suçları onaylama ve Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı yıllarındaki faaliyetine ve Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine ilişkin yalan bilgileri alenen yayma suçları 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu fiiller internette işlendiyse ceza 5 yıla kadar çıkıyor. Ayrıca 2-5 milyon ruble para cezası ve zorla çalıştırma öngörülüyor.

'Şirket ve kurumlar tarafından işlenen benzer suçlar için 3-5 milyon ruble para cezası'

Ayrıca internet ve medya üzerinden Zafer Günü ile ilgili “topluma açık saygısızlık niteliğindeki bilgilerin” yayılması, savaş anıtlarına saldırı, “vatan savunucularının anısına hakaret veya Büyük Vatanseverlik Savaşı gazisinin şeref ve haysiyetinin alenen aşağılaması” suçları için de 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Putin’in imzaladığı İdari Suçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin yasa tasarısı da şirket ve kurumlar tarafından işlenen benzer suçlar için 3-5 milyon ruble para cezası öngörüyor.

Rus blogger Aleksey Navalnıy’a, 2. Dünya Savaşı gazisi İgnat Artemenko’ya iftira ettiği gerekçesiyle verilen para cezasının neden olduğu tasarı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya tarafından hazırlanmıştı.