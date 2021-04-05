Rus Dışişleri: Rusya’nın Bundestag’a yönelik siber saldırıyla ilgisi olduğu suçlamaları asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamasında, Alman medyasında yer alan, Rusya'nın Bundestag milletvekillerinin bilgisayarlarına siber saldırılarla ilgisi olduğu yönündeki suçlamaların kanıtlarla desteklenmediği belirtildi.

Açıklamada, “Bunu, Batı medyası tarafından ‘Rus hackerlar’ ile ilgili bozuk plağın yeniden çalıştırılması şeklinde değerlendiriyoruz. Oradaki popüler edebi yöntem ‘highly likely’, kareköküne çarpılmış durumda, yani belli belirsiz bir Ghostwriter grubunun olası sorumluluğundan ve bu grubun Rusya ile olası bağından bahsediliyor” ifadelerine yer verildi.

İddialarla ilgili ne herhangi bir kanıtın sunulduğu, ne de kaynaklara atıfta bulunulduğu vurgulanan açıklamada, “Alman tarafı, Rusya’nın dış ülkelerin bilgisayar olayları alanında yetkili kurumlarıyla işbirliği konusunda yetkileri olan Rusya Bilgisayar Olayları Ulusal Koordinasyon Merkezi’nin iletişim bilgilerinden haberdar. Ancak görünüşe göre bir kez daha, Merkez’e herhangi bir başvuru yapılmadı. Suçu gerekçesiz bir şekilde Rusya'ya yüklemek, ülkemizle gerçekten işbirliği yapmaktan çok daha kolay” denildi.

Mart ayının sonlarında Alman De Spiegel dergisi, Alman Federal Meclisi’nden yedi milletvekilinin ve 30'dan fazla eyalet parlamento üyesinin bilgisayarlarının korsanlar tarafından saldırıya uğradığını, saldırıdan Ghostwriter adında bir hacker grubunun sorumlu olduğu iddia etmişti.

Haberde, “Güvenlik servisleri, saldırının arkasında Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun olduğundan şüpheleniyor” ifadeleri yer almıştı.