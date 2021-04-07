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    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov

    Rus Dışişleri’nden İran nükleer anlaşmasının ele alındığı görüşmelere ilişkin açıklama

    © Sputnik / Michael Voskresenskiy
    Rusya
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    Viyana’da İran nükleer anlaşmasının görüşüldüğü toplantıyı yorumlayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) etrafında çözümün çok fazla siyasi irade gerektireceğini, Moskova’nın her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulmak için her türlü çabayı göstereceğini belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik’e demecinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının görüşüldüğü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Özellikle önceki gün ‘sürecin basit olmayacağını’ belirten ABD Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmelerine katıldığını söyleyen Ryabkov, şöyle devam etti:

    “Birincisi, çünkü Tahran ve Washington arasında herhangi bir güven yok ve elbette ki olmayacağı aşikar. Bu nedenle, herhangi bir anlaşmaya varmak son derece zor, ayrıca anlaşmaların ek olarak doğrulanması gerekiyor ki bu da başlı başına çok, çok hassas ve karmaşık bir konu. Fakat bu olmadan bile KOEP’in başlangıçta belirlenen parametrelerinden uzaklaşma süreci yeterince ileri gittiğinden, geri dönüş çok fazla siyasi irade gerektiriyor.”

    Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “İranlılar KOEP’e geri dönülmesinin, ABD ve İran tarafından alınacak önlemler konusunda mutabık kalınarak hemen başarılabileceğine inanıyor. Ardından İranlılara göre nispeten kısa olabilecek bu önlemlerin uygulama aşaması başlıyor. Bunun böyle olduğunu varsayıyorum, ancak bu dönüm noktasına ulaşmak için çok çaba sarf etmek gerekiyor.”

    Tüm açılardan mutabakat sağlanması için ne kadar zaman gerekeceği konusunda tahminde bulunmayacağını söyleyen Ryabkov, “Şu anki durum konusunda fazla netlik yok, fakat KOEP’in sorumlu bir katılımcısı olarak uygun çözümlerin bulunmasını teşvik etmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunu geçen hafta boyunca her gün farklı formatlarda, telefon görüşmelerinde ve telekonferanslarda, video konferanslarda, bu konuları tartışarak ve yaklaşımlar geliştirerek, ABD ve İran dahil herkesle paylaştığımız fikirlerimizi tanıtarak yaptık” ifadelerini kullandı.

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