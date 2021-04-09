Putin ile Aliyev, Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Görüşmede, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli açıklamalarına uygun olarak Dağlık Karabağ’daki durumun ve istikrara kavuşturma çabalarının değerlendirilmesine devam edildi. Özellikle bölgede barış, güvenlik ve ileriye dönük sosyoekonomik kalkınmanın sağlanması ve ulaşım yollarının yeniden açılması yönündeki çalışmaların gidişatı ele alındı. Aynı zamanda, 7 Nisan 2021 tarihinde Moskova’da üst düzeyde gerçekleşen Rusya-Ermenistan görüşmeleri göz önünde bulunduruldu” ifadesini kullandı.

İki ülke liderinin, temasları etkinleştirme kararı aldığı aktarıldı.