Rusya Savunma Bakanlığı: Yeni ağır mayın temizleme robotu 2022’de hazır

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir ağır mayın temizleme robotu geliştirildiği ve ürünün ilk prototiplerinin 2022’de piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni ağır robotik mayın temizleme sisteminin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun farklı robotik teçhizatların üretildiği '766 üretim ve teknolojik ekipman yönetimi' işletmesinde devlet siparişlerini denetlediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Savunma Bakanı'nın, işletmenin yönetimi ve Savunma Bakanlığı'nın merkezi yönetim organları yetkililerinin raporlarını dinlemesi sırasında, Rusya Silahlı Kuvvetleri Mühendislik Birlikleri Başkanı Aleksandr Stavitsky, halihazırda birliklere tedarik edilen Uran-6'ya ek olarak, ağır mayın temizleme robotlarının geliştirilmesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni sistem, çok daha güçlü anti-tank mayınlarının temizlemesi için tasarlandı”.

Açıklamada ayrıca, yeni ürünün ilk prototiplerinin 2022 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığı kaydedildi.