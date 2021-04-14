Rus milletvekili Slutskiy: Putin-Biden görüşmesi, ABD’nin diyalog yönünde attığı bir adım

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

'İyi bir haber'

Rusya-ABD ilişkilerindeki ve Ukrayna yönündeki gerilim bağlamında Putin ve Biden arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin “iyi bir haber” olduğunu söyleyen Slutskiy, “İyi haber, çünkü iki en büyük nükleer gücün liderleri, stratejik istikrar ve silah kontrolü konularında işbirliğine hazır olduğunu doğruladı” ifadesini kullandı.

'Diyalog yönünde adımlar atmış oldu'

Biden’ın, İran’ın nükleer anlaşması, Afganistan’daki durum, küresel iklim değişikliği gibi acil çözüm bekleyen konularda Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir işbirliğine ilgi duyduğunu dile getirdiğine dikkat çeken Rus politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani bu görüşme için girişimde bulunan Amerikan tarafı, cepheleşmeden diyalog yönünde adımlar atmış oldu. Bu duruş sadece karşılıklı çıkarlara değil, uluslararası güvenlik çıkarlarına uygun”.

Telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray’ın kullandığı söylemin, Kremlin’inkine göre çok daha sert olduğuna dikkat çeken Slutskiy, “ABD Başkanı, Rus ordu birliklerinin Rusya sınırları içindeki manevralarından dolayı kesinlikle endişe etmemeli. Donbass’taki gerilimi düşürmeye yardımcı olacak şey, Kiev’in Minsk ve Paris anlaşmalarını yerine getirmesi olur. Bu noktada en doğrusu, Biden’in bu konudaki endişelerini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e anlatması olur” dedi.