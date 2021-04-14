Rus senatör Puşkov’dan Biden’a Putin’le olası görüşmesiyle ilgili tavsiyeler

Rus senatör Aleksey Puşkov ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görüşme teklif etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Puşkov, Biden’ın bunun Rusya’ya sunduğu bir hediye olduğu yanılsamasından kurtulması gerektiğini ifade etti.

Telegram’dan açıklama yapan Rus senatör Aleksey Puşkov, Biden’a, Putin’le görüşme teklifiyle Rusya’ya bir ‘hediye verdiği’ yanılsamasından kurtulmasını tavsiye etti.

Puşkov’a göre, Biden’ın Putin’i telefonla araması, yalnızca uluslararası arenada Rusya ile etkileşimin önemini ortaya koyuyor. Ancak Biden, uluslararası gündemi kendi elinde tuttuğu yanılsamasına da kapılmamalı.

Puşkov, “Durum böyle değil. Biden yalnızca ABD’nin Rusya ile diyalog kurmadan yapamayacağını doğrulamış oldu, Çin’le de öyle. Bu diyalog olmadan öncelikle ABD başkanının kendisi gülünç görünecektir” ifadelerini kullandı.

“ABD başkanı eğer Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurabileceğini düşünüyorsa bu da kurtulması gereken bir başka yanılsama daha” diye ekleyen Puşkov’a göre, Biden’ın her halükarda, en azından Putin’le görüşmesi durumunda bunu yapması gerekecek.

Putin’le Biden arasında dün ABD tarafının girişimiyle telefon görüşmesi gerçekleşti. Biden Putin’e gelecek aylarda görüşmeyi teklif etti.