Rusya: Stockholm Büyükelçimiz İsveç Dışişleri’ne çağrıldı

Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliği Sözcüsü Dmitriy Krılov, Sputnik’e açıklamasında, “Büyükelçimizin İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını teyit ediyoruz. İsveçli tarafla yapılan sohbetle ilgili yorum sunamıyoruz” ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya’nın 2017-2018 yıllarında yapıldığı iddia edilen İsveç Spor Federasyonu’na siber saldırılar ile ilgili olarak dün Rus Büyükelçi Tatarintsev’in İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus büyükelçinin İsveç Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasıyla ilgili bilgiyi araştıracaklarını açıkladı.

İsveç Başsavcılığı, Aralık 2017 – Mayıs 2018 döneminde meydana gelen hacker saldırılarla ilgili soruşturmayı “yargı sürecini başlatmak için gereken sebepler yokluğu” gerekçesiyle sonlandırmıştı.

Rusya, İsveç ve diğer ülkelerin kurumlarına yapılan hacker saldırına karıştığı iddialarını defalarca reddetmişti.