Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden Washington’un siber casusluk suçlamalarına yanıt: Saçmalık ve laf kalabalığı

SVR basın dairesinden yapılan açıklamada, ABD’nin Rus istihbarat servisine yönelttiği uyduruk siber casusluk suçlamaları ‘saçma’ ve ‘laf kalabalığı’ olarak nitelendirilerek, Beyaz Saray'ın söylemlerini analiz etmenin istihbaratın görevi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “15 Nisan’da (ABD Başkanı) Joseph Biden, beş kusur sayfa üzerinde insanlığa Rusya'dan dünyaya nasıl bir tehdit çıktığını izah etti. Beyaz Saray'ın iyi bilinen söylemlerini analiz etmek, hiçbir şekilde istihbaratın görevi değildir. Bu nedenle, bir sonraki maddeye geçiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Ve burada Beyaz Saray şefinin açıklamasına ilişkin yorumları çok daha ilginç. Biden'in açıklamalarında Rusya SVR hakkında tek bir kelime bile sarf edilmemiş, ancak dört buçuk sayfalık derli toplu el yazısıyla yayınlanan ve özellikle Amerikan medyası için dağıtılan serbest yorumda, SVR ile ilgili tuhaf bir paragraf var. Denizaşırı meslektaşlarımızdan alıntı yapmak istemeyiz, oysa bu elektronik dünyada hepimiz meslektaşız. Yalnızca şunu söyleyebiliriz, saçmalıkları okumak pek ilgi çekici bir uğraş değil” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Tüm bu laf kalabalığında en hoş olmayan şey ise, ‘… olarak da bilinen SVR’. Kusura bakmayın beyler, fakat SVR tüm dünya tarafından 1920’den beri Çeka Dış Şubesi, SSCB NKVD (İçişleri Halk Komiserliği) Birinci Direktörlüğü. Geçtiğimiz yüzyılın yarısından itibaren SSCB KGB (Devlet Güvenlik Komitesi) Birinci Baş Direktörlüğü, şimdi ise Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi olarak biliyor. Rus istihbarat tarihinin asırlık görkemli sayfalarının ardında sadece üst seviye profesyonellik değil, aynı zamanda ülkemizin hayrı adına dürüstçe çalışma yeteneği yatıyor.”

Beyaz Saray’ın yönelttiği suçlamada, "ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor" denilerek, ABD İstihbarat Topluluğu'nun suçun, ‘APT 29, Cozy Bear ve The Dukes olarak da bilinen' SVR'e isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğu savunulmuştı.