Rusya'nın ilk SİHA fabrikası Moskova Bölgesi'nde inşa ediliyor

Rus Kronshtadt şirketi, Rusya'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) seri üretiminin yapılacağı ilk fabrikanın inşasına başladıklarını duyurdu. Kronshtadt Genel Müdürü Sergey Bogatikov, "Bu tesis, gerek Rusya Savunma Bakanlığı gerekse de diğer taraflarca verilen Orion siparişlerini karşılamamıza imkan tanıyacak" dedi.

Rusya'dan Orion (İnohodets) adlı SİHA'yı geliştiren Kronshtadt şirketi, SİHA'ların seri üretiminin gerçekleştirileceği bir fabrika inşa etmeye başladı.

Şirketin açıklamasına göre Moskova Bölgesi'ndeki Dubna kentinde inşa edilecek fabrikanın rekor sayılacak bir süre içinde tamamlanarak kasım ayında açılması planlanıyor.

500 kişiye istihdam sağlanacak

4 milyar rublelik (yaklaşık 53 milyon dolar) yatırımla inşa edilecek fabrikada bin 500 kişinin istihdam edileceği belirtiliyor.

Kronshtadt Genel Müdürü Sergey Bogatikov, "Fabrikayı Dubna'da inşa etme kararı aldık. Zira burası önemli bir bilim kenti, burada üretim ve sanayi iyi gelişmiş, ülke için önem arz eden işletmeler Dubna'da faaliyet yürütüyor. Bu tesis, gerek Rusya Savunma Bakanlığı gerekse de diğer taraflarca verilen Orion siparişlerini karşılamamıza imkan tanıyacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Aralık 2020 sonunda en modern silahların fotoğraflarının yer aldığı 2021 takvimini yayınlamış ve Orion adlı SİHA'nın fotoğrafı ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bir gün boyunca havada kalabilen Orion'un maksimum kalkış ağırlığı 1.100 kilogram olup, savaş yükü 250 kilograma kadar ulaşabiliyor. Orion, kara hedeflerine karşı küçük boyutlu güdümlü füzeler ve güdümlü bombalar kullanma yeteneğine sahip.