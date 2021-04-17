Rusya'da Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör yandaşına terör suçundan 14 yıl hapis cezası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı aşırı sağcı Sağ Sektör örgütünün yandaşı olduğu tespit edilen 38 yaşındaki Murmansk sakini Denis Şpiçka'nın el yapımı bombalar kullanarak devlet kurumları binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığını bildirdi.

Zanlının, 2019 yılının aralık ayında gözaltına alındığı belirtildi.

2. Batı Bölge Askeri Mahkemesi, Şpiçka'yı terör eylemine hazırlık yapmaktan suçlu buldu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Yerel sakin, 14 yıl hapis ve 200 bin ruble para cezasına çarptırıldı" ifadelerine yer verildi.