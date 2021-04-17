Ukrayna'nın Rusya Maslahatgüzarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Ukrayna’nın Rusya Maslahatgüzarı Vasiliy Pokotilo, St. Petersburg’da Ukrayna Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pokotilo’yu çağırdı. Pokotilo’nun Rusya Güvenlik Servisi (FSB) tarafından St. Petersburg’da Ukrayna Konsolosu Aleksandr Sosonyuk’un bir Rus vatandaşından gizli bilgi alırken yakalanıp gözaltına alınmasıyla ilgili olarak çağrıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği çalışanı UNİAN ajansına yaptığı açıklamada, “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bu, Rus özel servisinin bir provokasyonu” ifadelerini kullandı.

FSB sabah saatlerinde “Ukraynalı diplomat, Ukrayna’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu Konsolosu Aleksandr Sosonyuk, bir Rus vatandaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede güvenlik güçleri ve FSB’nin veri tabanında bulunan gizli bilgileri aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı” açıklamasını yapmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk’un birkaç saat gözaltına tutulduğunu, kendisinin şu an görev yaptığı binada olduğunu belirtmişti.