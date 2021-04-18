Rusya’da günlük vaka sayısı yeniden 9 binin altına indi

Rusya’da son bir günde tespit edilen 8 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile beraber şimdiye dek görülen vaka sayısı 4 milyon 702 bin 101’e çıktı.

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasına göre ülkede son bir gün içinde 8 bin 632 yeni vaka görüldü. Bu, günlük vaka sayısının önceki güne göre 7.39 oranında azaldığı anlamına geliyor. Zira önceki gün ülkede 9 bin 321 yeni vaka tespit edilmişti.

Yetkililer ayrıca, son bir günde görülen 389 yeni can kaybı ile beraber şimdiye dek kaydedilmiş koronavirüs kaynaklı toplam vefat sayısının 105 bin 582 olduğunu belirtti.

Bunun yanında, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki aşılama hızı sayesinde pandemi kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldırabileceklerini söylemişti.

Ülkede ocaktan beri süren yaygın aşılama programı kapsamında şimdiye dek 8 milyonu aşkın kişi koronavirüse karşı aşı oldu. Yaygın aşılama programı, ülkede geliştilen Sputnik V ile Epivakkorona aşıları ile sürdürülüyor.