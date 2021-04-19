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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

    Rusya: Çekya’nın Rus diplomatları sınırdışı etme kararının arkasında ABD var

    © Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çekya’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararının arkasında ABD’nin olduğu belirtildi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın yaptığı açıklamaya göre, Çekya ve başka Avrupa ülkeleri Rusya ile ilgili açıklamaların arkasına sığınarak kendi iç sorunlarını gizlemeye çalışıyor.

    Zaharova, Çekya Büyükelçiliği’nin bundan böyle Rusya vatandaşlarını işe alamayacağını ifade etti.

    Gazetecilere konuşan Zaharova, Çekya’nın Rus diplomatları ülkeden sınır dışı etmek için sunduğu bahaneleri ‘karikatür, absürt ve saçmalık’ sözleriyle nitelendirdi.

    'Bir yıkım mekanizması devreye sokuluyor'

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    © Sputnik / Vitaly Timkiv
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    Zaharova, “Her şeyi hemen dinlemek, kontrol etmek, teyit etmek imkanımızın olduğu günümüz dünyasında bunlar absürt , saçmalık. Ancak belli ki apaçık bir şeyin hiçbir şey için kanıt olmadığı, alelacele uydurulmuş, ortaya atılmış ve hazırlanmış şeylerin, özellikle de Çekya-Rusya ilişkileri için bir yıkım mekanizmasını devreye sokmak için temel alınabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef, şu an tam da bu oluyor” ifadelerini kullandı.

    Çekya, AB ülkeleri ve genel olarak Avrupa’da çok fazla sorun olduğunu belirten Zaharova, “Bu sorunların üzerini örtmek için acilen belli başlı enformasyonel ve siyasi adımlar atılması gerekiyor. Rusya da bu tür durumlarda başvurulan, test edilmiş ve onaylanmış bir araç. Elbette bunun arkasında ABD var” dedi.

    Zaharova, “Gerçekten görülmemiş bir olay. 18 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdular. Ancak asıl mesele şu ki Çekya’yı 18 değil 62 Rusya vatandaşı terk edecek, zira aileleri var. Bunlardan 28’i çocuk” dedi.

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    Etiketler:
    Diplomat, Çekya, ABD, Rusya
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