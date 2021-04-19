Rusya: Çekya’nın Rus diplomatları sınırdışı etme kararının arkasında ABD var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın yaptığı açıklamaya göre, Çekya ve başka Avrupa ülkeleri Rusya ile ilgili açıklamaların arkasına sığınarak kendi iç sorunlarını gizlemeye çalışıyor.
Zaharova, Çekya Büyükelçiliği’nin bundan böyle Rusya vatandaşlarını işe alamayacağını ifade etti.
Gazetecilere konuşan Zaharova, Çekya’nın Rus diplomatları ülkeden sınır dışı etmek için sunduğu bahaneleri ‘karikatür, absürt ve saçmalık’ sözleriyle nitelendirdi.
'Bir yıkım mekanizması devreye sokuluyor'
Çekya, AB ülkeleri ve genel olarak Avrupa’da çok fazla sorun olduğunu belirten Zaharova, “Bu sorunların üzerini örtmek için acilen belli başlı enformasyonel ve siyasi adımlar atılması gerekiyor. Rusya da bu tür durumlarda başvurulan, test edilmiş ve onaylanmış bir araç. Elbette bunun arkasında ABD var” dedi.
Zaharova, “Gerçekten görülmemiş bir olay. 18 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdular. Ancak asıl mesele şu ki Çekya’yı 18 değil 62 Rusya vatandaşı terk edecek, zira aileleri var. Bunlardan 28’i çocuk” dedi.
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